F1:Miami;Leclerc, Red Bull aveva un vantaggio sul passo gara

ROMA, 08 MAG - "A livello fisico è stata gara difficile. Abbiamo faticato parecchio con le gomme medie, specialmente nel primo stint. Sono stato rimontato e questo ci ha reso la gara più difficile". Questa l'analisi del Gp di Miami da parte di Charles Leclerc: "Con le hard invece siamo stati molto competitivi. Alla fine pensavo di poter superare Max, ma oggi avevano un vantaggio nel passo. Ma è stato divertente. Bellissimo avere così tante persone sugli spalti e così tanti tifosi Ferrari. Grazie! Io e Max spettacolo? Spero anche io di vedere altre lotte - aggiunge il pilota monegasco - Dobbiamo concentrarci su sviluppo, sarà importante da qui a fine anno. Speriamo di poter crescere dalla prossima gara in avanti". Ottimo podio per Carlos Sainz che si presenta alla premiazione con un casco da football americano in omaggio alla tradizione sportiva a stelle e strisce: "Fisicamente? Sono stato meglio diciamo. Dopo venerdì avevo ancora male al collo prima della gara, ho dovuto gestirlo. Con Checo (Perez, ndr) è stata una gran bella battaglia visto che aveva le medie. Tenerlo dietro è stato difficile, ma abbiamo conservato il podio, che è un buon risultato. Non è stato semplice. E' stata una gara dura per il caldo, per le gomme. La macchina scivolava tanto. Alla fine abbiamo centrato il risultato che meritavamo, un discreto terzo posto. Possiamo crescere da qui. Voglio di più, ma non è male".

