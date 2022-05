F1: Monaco; Leclerc, obiettivo vincere ma senza cercare miracoli

ROMA, 26 MAG - "L'obiettivo per questa gara è vincere, ma come è per tutto l'anno. Però non dobbiamo nemmeno dimenticare che se la vittoria non arriva, dobbiamo massimizzare i punti e non provare a fare i miracoli perché è la gara di casa". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc, parla ai microfoni di Sky Sport in un giovedì sul circuito di Montecarlo che per la prima volta in assoluto non vede monoposto impegnate nelle prove libere, che si svolgeranno invece domani, come in tutti gli altri Gp. "Purtroppo non ho mai avuto fortuna qui - sottolinea il ferrarista -. Per problemi o altre cose non abbiamo mai finito la gara. Però non cambia nulla, l'approccio sarà lo stesso avuto da inizio anno. E sta andando molto bene dall'inizio della stagione. Certo, l'ultimo Gp è stato una delusione ma dobbiamo guardare avanti. La macchina c'è, il passo c'è, io sto facendo un buon lavoro e ora spero finalmente di poter concretizzare tutto questo a casa". Leclerc conta anche sul lavoro di squadra: "E' importante poter lottare con accanto Sainz. Come abbiamo visto a Barcellona, Red Bull sta usando abbastanza bene la forza della squadra. E Carlos sarà sicuramente della partita qui a Monaco".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA