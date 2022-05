F1: Monaco; Sainz, arriviamo con fiducia e grande concentrazione

ROMA, 27 MAG - "Arriviamo qui con una mentalità aperta, perché anche le vetture che di solito non sono in lotta qui possono fare bene. Ma arriviamo con fiducia e grande concentrazione". Carlos Sainz è pronto al Gp di Monaco, ma parla anche di calcio con la partita tra piloti giocata martedì scorso: "Un po' come il Real - ricorda il pilota spagnolo della Ferrari - martedì abbiamo rimontato. Abbiamo corso per 90' e ho camminato come una mummia fino a ieri...".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA