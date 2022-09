F1: Olanda; Sainz, qui torneremo a lottare per la vittoria

ROMA, 01 SET - "Credo di poter essere più vicino qui alla Red Bull e poter lottare per pole e vittoria. Spa è stato un perfetto esempio di come un weekend sbagliato possa cambiare le percezioni in F1". Parola di Carlos Sainz in vista del Gp d'Olanda di Formula 1. "Stiamo imparando tanto gara dopo gara - aggiunge il pilota spagnolo della Ferrari in conferenza stampa Fia - Il team ha prodotto una macchina molto forte ed era l'obiettivo per tornare a lottare al vertice. Certo, ci sono cose in cui possiamo crescere, ma il team è solido e questo ci permetterà di fare passi ulteriori e concretizzare di più". "La Red Bull - ha aggiunto Sainz - ha alzato l'asticella gara dopo gara, ma non siamo così lontani. Su piste come Spa sono favoriti, ma possiamo imparare da weekend così. Siamo stati sempre vicini, forse sono troppo ottimista, ma non credo vedremo ancora un gap come in Belgio"

