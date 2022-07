F1: piove su Silverstone, a Bottas le prime libere

ROMA, 01 LUG - Prima sessione di libere tormentata dalla pioggia sul circuito di Silverstone, dove domenica si corre il Gran Premio di F1. Un violento scroscio ha investito la pista proprio mentre uscivano i primi piloti. Solo in 10 hanno fatto segnare un tempo. Il migliore è di Valtteri Bottas (Alfa Romeo) in 1'42"249, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton (+0.532), terza la Ferrari di Carlos Sainz (+0.718), davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc (+1"552). Tutti sono usciti dai box con gomme intermedie, per poi passare alle soft, ma in pochi hanno completato più di due o tre giri, aspettando di vedere come sarebbe evoluto il meteo. Il più assiduo è stato Hamilton, con quattro giri.

