F1: presentata la Alpine A523 di Ocon e Gasly

ROMA, 16 FEB - Il BWT Alpine F1 Team ha svelato a Londra la sua monoposto per il Mondiale 2023. Si chiama A523 la macchina cui è affidato il compito di migliorare il quinto posto nel 2021 ed il quarto nel 2022. La A523 è stata presentata come un'evoluzione significativa rispetto alla A522, con uno sviluppo radicale durante i mesi invernali nelle basi a Enstone, Regno Unito e Viry-Châtillon, Francia. La livrea dell'auto ha ancora una volta un design accattivante, che combina i colori iconici del blu alpino con il rosa di BWT, partner principale. L'amministratore delegato del Gruppo Renault, Luca de Meo, e l'amministratore delegato di Alpine, Laurent Rossi, hanno partecipato all'evento per presentare la vettura e ribadire le ambizioni e la strategia alla base della presenza di Alpine in Formula 1. Il team ha presentato ufficialmente la sua nuova coppia di piloti, con Esteban Ocon - al suo quarto anno nel team - affiancato dal connazionale Pierre Gasly, annunciato come pilota Alpine lo scorso ottobre. La coppia ha una storia consolidata di amicizia, dato che sono cresciuti in Normandia e si sono incontrati per la prima volta come aspiranti piloti all'età di nove anni. Il Team Principal Otmar Szafnauer inizia il suo secondo anno al timone dopo aver contribuito a guidare la squadra al quarto posto nel Campionato costruttori 2022. Otmar è stato affiancato dal direttore tecnico Matt Harman che ha delineato la filosofia di progettazione del team per migliorare l'A523, oltre a spiegare come entrambi i siti di Enstone (per il telaio) e Viry (per la power unit) hanno lavorato fianco a fianco per migliorare la qualità complessiva del pacchetto. Jack Doohan diventa il pilota di riserva ufficiale del team, senza rinunciare al campionato FIA di Formula 2. Ocon e Gasly hanno guidato l'A523 per la prima volta lunedì, nella giornata ufficiale delle riprese del team a Silverstone. Entrambi condivideranno la guida nei prossimi test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA