F1: presidente Fontana, Gp d'Italia resti sempre in Brianza

MONZA, 06 SET - Il governatore lombardo, Attilio Fontana, spiega come l'impegno di Regione Lombardia per il Gp d'Italia si confermi nel tempo: "Come chi mi ha preceduto, da Maroni a Formigoni, Regione Lombardia ha sempre dimostrato grandissima disponibilità e volontà per far sì che il Gp restasse sempre a Monza. Con Regione Lombardia, l'autodromo di Monza sarà sempre sede d'Italia, ha fatto e continuerà a fare la storia. Stiamo già pensando anche alle Olimpiadi del 2026, per continuare a porre il nostro territorio al centro del mondo. Con Ersaf, ci impegniamo ora a piantumare 100 alberi all'interno del Parco. In più, grazie all'assessore Fabrizio Sala siamo riusciti a vedere premiato come progetto bandiera quello della Smart mobility: un risultato eccellente".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA