F1, Ricciardo annuncia: "A fine anno lascerò la McLaren"

ROMA, 24 AGO - "È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren Racing nelle ultime due stagioni". Così, sul sito della McLaren, Daniel Ricciardo, annuncia che, a fine stagione, lascerà il team. "Dopo diversi mesi di discussioni con Zak e Andreas abbiamo deciso di rescindere anticipatamente il mio contratto con il team e concordare di separarci reciprocamente alla fine di questa stagione - prosegue il pilota australiano -. Annuncerò i miei piani futuri a tempo debito ma, indipendentemente da questo, non ho rimpianti: sono orgoglioso dello sforzo e del lavoro in McLaren, in particolare della vittoria a Monza nella scorsa stagione. Mi è piaciuto lavorare con tutti alla McLaren, sia a bordo pista che a Woking: darò il massimo dentro e fuori pista mentre ci godiamo insieme il resto della stagione. Non sono mai stato così motivato a competere e a far parte di uno sport che amo così tanto".

