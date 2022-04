F1: Sainz, è un momento difficile ma resto positivo

IMOLA, 24 APR - Alla seconda gara consecutiva uscito poco dopo la partenza, il pilota spagnolo della Ferrari Carlos Sainz è dispiaciuto. "E' un momento difficile - dice a SkySport al termine del Gp di Imola - avevo voglia di fare questa gara sul bagnato, ma per qualche ragione non ho avuto fortuna in questo weekend. Sono due gare consecutive che non riesco a fare più di due giri, mi manca il rodaggio che vorrei avere in questo momento". Ma "è così questo sport, bisogna rimanere positivi, i miei momenti arriveranno se continuo a fare bene il mio lavoro".

