F1: Sainz, Imola scenario perfetto per regalare emozioni

IMOLA, 22 APR - "Annunciare il prolungamento del contratto a Imola faceva parte della bellezza. Gli spalti pieni sono lo scenario perfetto per mettere insieme un weekend positivo e non vedo l'ora di regalare momenti emozionanti ai tifosi". Fiducia e ottimismo nelle parole del pilota della Ferrari Carlos Sainz, in conferenza stampa a Imola dove oggi sono in programma libere e qualifiche del Gran premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. "Sono felice di essere qui, sono molto eccitato, abbiamo una macchina forte e credo sia il momento migliore per rilanciarmi", ha aggiunto lo spagnolo che ieri ha annunciato il rinnovo fino al 2024 con la Scuderia di Maranello.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA