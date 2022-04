F1, Sainz in Ferrari fino al 2024: "Non esiste team migliore"

ROMA, 21 APR - Carlos Sainz si lega alla Ferrari per altri due anni. Il pilota spagnolo, come rende noto la casa di Maranello, guiderà una 'rossa' almeno fino al 2024. "Sono molto felice di avere rinnovato il contratto con la Scuderia Ferrari - spiega -. Ho sempre detto che in Formula 1 non esiste una squadra migliore per la quale correre e, dopo oltre un anno in questo team, posso dire che l'esperienza è andata anche oltre le mie aspettative. Indossare la divisa rossa e rappresentare la scuderia è un grande onore per me: sono orgoglioso di continuare questa avventura insieme. La mia prima stagione a Maranello è stata solida e costruttiva".

