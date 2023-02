F1: SF-23 consueto rosso Ferrari, ma più nero sulla livrea

ROMA, 14 FEB - La nuova Ferrari è l'erede di quella della passata stagione: nessuna rivoluzione evidente sulla monoposto che si prepara al mondiale 2023. Sull'ala posteriore è tornata la scritta 'Ferrari' che aveva già conquistato tutti a Monza nel 2022 quando le F1-75 sfoggiarono una livrea celebrativa ad hoc per la gara di casa. Il rosso ovviamente è il colore principale, ma c'è spazio anche per il nero che si staglia sulla livrea della monoposto del 2023: si intravede infatti la fibra di carbonio non verniciata di rosso Ferrari. Nessuna rivoluzione eclatante, ma tante piccole novità per renderla veloce come si è già mostrata nella passata stagione, ma più affidabile e continua.

