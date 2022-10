ROMA, 02 OTT - Cinque secondi di penalità per Sergio Perez che resta il vincitore del gran premio di Singapore, 17/a prova del mondiale di Formula Uno. Il messicano era sotto investigazione per non avere rispettato la distanza dalla Safety car. I cinque secondi comminatigli dai commissari non cambiano l'ordine d'arrivo del gp: Perez aveva vinto con un distacco di 7 secondi e mezzo da Leclerc

