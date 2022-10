ROMA, 02 OTT - Sergio Perez ha vinto il gran premio di Singapore ma è sotto investigazione per non avere rispettato la distanza dalla Safety car. La FIA ha rimandato la decisione a dopo la bandiera a scacchi. Se il messicano dovesse subire una penalizzazione in secondi potrebbe cambiare l'ordine d'arrivo.

