ROMA, 21 MAG - Pole position per Charles Leclerc nel gran premio di Spagna che si corre domani a Barcellona. Una vera e propria impresa per il monegasco della Ferrari che nella prima parte del Q3 era stato protagonista di un testa coda che l'aveva relegato al 10/o posto. Secondo tempo per la Red Bull di Max Verstappen. Terzo tempo e seconda fila per la Rossa di Carlos Sainz poi George Russel.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA