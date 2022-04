F1:Tapiro a Leclerc per furto orologio,ma stagione solo positiva

ROMA, 21 APR - "Hanno proprio fatto un bel lavoro, organizzati e veloci" . Così Charles Leclerc all'inviato di Striscia la notizia (questa sera su Canale 5) a Imola Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d'oro, il secondo della carriera per il pilota della Ferrari, che pochi giorni fa, a Viareggio, mentre posava per un selfie, si è visto sfilare dal polso un rarissimo orologio del valore di circa due milioni di euro. «Orologio a parte - ha aggiunto il pilota della Ferrari - questa stagione per ora è solo positiva. E spero che nel prossimo gran premio qui in Italia (Imola, ndr) ci possano essere ancora soddisfazioni: stiamo andando molto veloci».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA