F1: test Baharain; Sainz porta la Ferrari davanti a tutti

ROMA, 11 MAR - E' di Carlos Sainz il miglior tempo al termine della seconda giornata di test che la Formula 1 sta svolgendo in Baharain, dove nel prossimo fine settimana si corre il primo GP della stagione. Lo spagnolo della Ferrari, in 1'33"532 ottenuto con gomme medie, ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen (+0.479 e gomme soft), l'Aston Martin di Lance Stroll (+0.532 e hard), la Mercedes di Lewis Hamilton (+0.609, soft). Quinto tempo per la Alpine di Esteban Ocon (+0.744), sesto per la Ferrari di Charles Leclerc (+0.834), che ha guidato al mattino, con asfalto molto più caldo. Lando Norris (McLaren, +1"077), Sebastian Vettel (Aston Martin, +2"488), Kevin Magnussen (Haas, +2"973) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri, +3"270) completano la top-ten. Domani terza ed ultima giornata di test.

