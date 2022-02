F1: test; McLaren Ricciardo più veloce al mattino, poi Sainz

ROMA, 24 FEB - E' la McLaren di Daniel Ricciardo al comando della sessione del mattino nel secondo giorno di test invernali della Formula 1 sul circuito spagnolo di Montmelò. Il pilota australiano, in 1'20''355, ha preceduto la Ferrari di Carlos Sainz (1'20''546) e la Alpha Tauri di Pierre Gasly (1'20''764). Prima bandiera rossa della stagione a causa della Red Bull di Sergio Perez fermatasi in curva 13 per dei problemi al cambio. Indietro la Mercedes con Lewis Hamilton autore solo del nono tempo in 1'22''562. Ecco tutti i tempi del mattino con il numero di giri effettuati ed il tipo di gomma montata (dalla C1 più dura e più lenta alla C5 più morbida e veloce) prima della pausa pranzo: 1 - Ricciardo, McLaren, 1'20''355, gomma C3 - 65 giri 2 - Sainz, Ferrari, 1'20''546, C3 - 71 3 - Gasly, AlphaTauri, 1'20''764, C3 - 61 4 - Albon, Williams, 1'21''531, C3 - 47 5 - Stroll, Aston Martin, 1'21''920, C3 - 55 6- Schumacher, Haas, 1'21''949, C3 - 66 7 - Bottas, Alfa Romeo, 1'22''288, C3 - 21 8- Perez, Red Bull, 1'22''412, C2 - 38 9- Hamilton, Mercedes, 1'22''562, C2 - 40 10 - Ocon, Alpine, 1'23''280, C2 - 66

