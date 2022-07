F1: Ungheria; Leclerc 'vede' doppietta pole-vittoria

ROMA, 28 LUG - Charles Leclerc è a caccia di riscatto nel Gran Premio di Ungheria di domenica, 13/a prova del Mondiale di Formula 1, dopo gli errori di Le Castellet, ma il pilota della Ferrari deve fare i conti con un circuito dove non è mai andato oltre il quarto posto. Gli esperti Sisal appaiono convinti della riscossa del monegasco lo vedono favorito per il successo a 1,85. Ancora più alta la possibilità che Leclerc conquisti l'ottava pole stagionale, ipotesi offerta a 1,72. Max Verstappen, anche lui mai vittorioso in Ungheria, punta al successo numero otto dell'anno per blindare il mondiale, che viene dato a 2,50, mentre la pole è in quota a 3,00. Carlos Sainz vorrebbe bissare la vittoria in Inghilterra: vederlo sul gradino più alto del podio pagherebbe cinque volte la posta, stessa quota per centrare la seconda pole in carriera. Lewis Hamilton, nonostante i progressi della Mercedes, rimane indietro rispetto ai due top team visto che il suo successo si gioca a 16. Ancor più alte le quote per Sergio Perez, sulla seconda Red Bull e offerto a 20, e di George Russell, compagno di Hamilton con la Mercedes, la cui vittoria pagherebbe 25 volte la posta.

