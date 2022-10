F1: Usa; Leclerc, molto soddisfatto stagione, nonostante errori

ROMA, 19 OTT - "Onestamente sono molto soddisfatto di questa stagione. Naturalmente si farà sempre riferimento agli errori che ho commesso a Imola e in Francia, ma su 22 gare ci sarà sempre un errore, soprattutto se stai spingendo al limite". Così Charles Leclerc parla della sua stagione in Formula 1 passata dal sogno iridato al terzo posto nel campionato, sopravanzato anche dalla seconda Red Bull, quella di Sergio Perez. In una intervista a RacingNews365 il monegasco ha provato a concentrarsi sui lati positivi di questo particolare 2022: "Non credo che quando ho commesso gli errori, stessi cercando di compensare altre mancanze. Sarebbero potuti accadere in qualsiasi momento della stagione. Non posso cambiare quello che è successo, ma ho la sensazione che se ne parli più di quanto si dovrebbe". Allargando l'analisi all'attuale distacco in classifica, Leclerc ha poi concluso: "Il divario di punti è enorme e ci sono state perdite di punti importanti ravvicinate e ad un certo punto qualsiasi cosa facevamo eravamo sotto la lente d'ingrandimento. Ma come squadra dobbiamo migliorare le domeniche e lavoreremo su questo".

