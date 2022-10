F1: Verstappen, 'io già campione domenica? sarebbe speciale'

ROMA, 06 OTT - Per Max Verstappen quello di Suzuka è un vero e proprio conto alla rovescia: infatti l'olandese della Red Bull è sempre più lanciato verso la conquista del secondo titolo mondiale consecutivo. Potrebbe riuscirci, a patto che conquisti 7 punti in più di Leclerc. Quindi Verstappen sarebbe di nuovo campione del mondo se vincesse e facesse il giro più veloce, oppure se vincesse e Leclerc chiudesse al terzo posto o peggio, oppure piazzandosi secondo con Leclerc arriva dal quinto posto in giù. Richiesto di un commento, in conferenza stampa, Max ammette che "sarebbe speciale vincere il titolo qui per tutti, anche per la Honda. Questo finale di stagione per me è molto diverso, tutto più facile, e anche se voglio vincere tutte le gare so che non ho lo stress dell'anno scorso". Ma per Verstappen c'è attesa anche su un altro fronte, quello del caso Budget Cap e delle presunte violazioni da parte del suo team nella scorsa stagione. Intanto la Fia ha rinviato al 10 ottobre l'annuncio delle sue decisioni: "non vedo l'ora che lunedì arrivino i chiarimenti della Fia - dice Verstappen - e che si metta fine ai rumors".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA