F1, a Silverstone un grande Leclerc beffato al penultimo giro da Hamilton

Un Lewis Hamilton fuoriclasse insegue, tallona fino all’ultimo un grande Charles Leclerc, sorpassa e vince il Gp di Silverstone. Il ferrarista è stato in testa fino al cinquantesimo giro, su 52 totali, ma il campione del mondo pur penalizzato di 10" è riuscito a rimontare giro dopo giro e vincere in casa di fronte alla bolgia di Silverstone zeppa di tifosi. Nel Gp di oggi mancava Max Verstappen, uscito al primo giro per un contatto proprio con Hamilton, da qui la penalizzazione e la partenza in testa di Leclerc, che ritrova il podio dopo quasi un anno.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA