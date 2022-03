FA Cup: semifinale è Manchester City-Liverpool

LONDRA, 20 MAR - Dopo la qualificazione di ieri del Chelsea, vincitore del Middlesbrough, si è completato il quadro delle semifinaliste della Coppa d'Inghilterra. Rivale dei Blues sarà un'altra squadra londinese, il Crystal Palace allenato da Patrick Vieira che a Selhurst Park hanno travolto per 4-0 l'Everton con reti di Guehi, Mateta, Zaha e Hughes. Nell'altra semifinale si affronteranno invece le due squadre che stanno dominando in campionato, il Manchester City e il Liverpool. I Citizens hanno vinto in casa del Southampton grazie alle reti di De Bruyne, Foden e Mahrez, che hanno fissato il punteggio sull'1-4 dopo il vantaggio di Sterling e l'autogol di Laporte. Il Liverpool tornava ad affrontare il Nottingham Forest 33 anni dopo Hillsborough, la tragedia in cui, ad aprile del 1989 morirono nella calca 96 tifosi. Oggi il Forest ha resistito fino al 33' st, poi è capitolato per la rete di Diogo Jota. Così ora il Liverpool rimane in corsa per fare il poker di successi stagionali, perché ha ancora la possibilità, dopo aver conquistato la Coppa di Lega, di vincere Champions, campionato e FA Cup. Il City punta invece alla tripletta: Champions, Premier e coppa nazionale. Ma dopo la semifinale del mese prossimo a Wembley solo una continuerà ad inseguire il proprio sogno.

