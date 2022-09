Federer: chef Oldani "in cucina perfetto, come in campo"

ROMA, 15 SET - "Noi ci siamo incontrati su un campo particolare, la cucina: direi che anche lì è stato perfetto, come in campo". Davide Oldani chef stellato racconta così - al telefono con l'ANSA - il suo particolare incontro con Roger Federer, protagonisti insieme di un celebre spot in cui cucinavano gli spaghetti. "Mi colpì il fatto che nonostante fosse Federer era alla mano e che aveva un approccio alla cucina di grande gusto - spiega lo chef - aveva voglia di imparare e capire i segreti per preparare un buon piatto di spaghetti. All'assaggio poi era entusiasta, insomma un intenditore anche sul cibo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA