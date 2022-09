Federer: da Wimbledon a Atp "un campione in tutti i sensi"

ROMA, 15 SET - "Una fonte di ispirazione dentro e fuori dal campo". L'addio al tennis annunciato da Riger Federer ha scatenato l'onda di omaggi al campione svizzero: i tornei dello Slam salutano chi dalla terra rossa al cemento, passando per il verde di Wimbledon ha fatto sognare milioni di appassionati. "Sei stato un'ispirazione per tutti" scrive il Roland Garros. "Roger da dove cominciamo? - il post di Wimbledon - è stato un privilegio assister al tuo viaggio e vederti diventare un campione in tutti i sensi. Ci mancherà tantissimo la tua presenza sui campi ma tutto quello che possiamo dire per ora è grazie per i ricordi e la gioia che ci hai donato". Grazie anche da Atp e da Wta: il circuito femminile ha postato una foto di Federer con Serena Williams (anche lei ha appena chiuso la carriera) e la scritta: "La fine di un'era".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA