FeralpiSalò, col Palemro la maglia speciale dedicata a Falcone e Borsellino

Una maglia dedicata alla legalità, speciale, per unire il Paese, che racconta un calcio veicolo di valori e per dire "Capaci" di andare oltre i nervosismi e le fazioni sportive. La indosserà questa sera a Palermo la Feralpi Salò, nella semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C contro i rosanero, durante il riscaldamento allo stadio Barbera.

Questa mattina, il presidente del club lombardo, Giuseppe Pasini, accompagnato da una rappresentanza del club e dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è recato nel Giardino della Memoria, a Capaci, per ricordare quel tragico 23 maggio 1992 e per rendere omaggio alle vittime della strage. E’ stato deposto un gagliardetto della società. L’iniziativa nasce da un post social, dall’attenzione della Feralpisalò, che da sempre ragiona anche come istituzione sociale e dalla sensibilità del Palermo che a quel post ha risposto con tatto e sentimento.

"Capaci di andare oltre al dualismo sul campo. #Capaci di credere fortemente nella legalità. #Capaci di inviare un abbraccio a Palermo, alla Sicilia, all’Italia intera. Oggi, 30 anni fa. Una ferita che non deve guarire. Per ricordare", le parole sulla pagina Facebook. Questa sera è in programma la semifinale di ritorno dei Playoff promozione del campionato di Serie C fra Palermo e Feralpì Salò che all’andata si concluse con il successo dei rosanero di Silvio Baldini per 3-0.



