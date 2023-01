Ferrieri Caputi, Di Monte e Irrati ai Mondiali donne

ROMA, 09 GEN - La Fifa ha definito l'elenco dei giudici di gara che dirigeranno le partite della fase finale dei Mondiali femminili di calcio in programma dal 20 luglio al 20 agosto sui campi di Australia e Nuova Zelanda. L'Italia sarà rappresentata dalla livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, in qualità di arbitro, mentre Francesca Di Monte della sezione di Chieti sarà una delle assistenti; Massimiliano Irrati di Pistoia starà al Var. Fra i 'fischietti' di spicco la francese Stephanie Frappart, che ai Mondiali maschili del Qatar, il primo dicembre dell'anno scorso, ha abitrato (prima volta di una donna) la partita fra il Costarica e la Germania, valida per uno dei gironi eliminatori. Fra le arbitre già presenti ai Mondiali maschili, al torneo femminile ci saranno anche la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita. In Qatar c'erano anche le assistenti Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa), pure loro confermate per i Mondiali femminili.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA