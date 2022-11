Ferrieri Caputi, sogno di arbitrare ai Mondiali

FIRENZE, 21 NOV - "I miei obiettivi? Vorrei arrivare il più in alto possibile, oggi al Mondiale ci sono tre donne fra arbitri e assistenti, sogno di arrivare lì e rendere sempre più normale la presenza femminile in questo settore. Il criterio che chiedo di rispettare è quello di giudicarmi come arbitro e non come arbitro donna, concentrarsi sulla prestazione arbitrale e non sugli atteggiamenti'' Così Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in serie A,insignita oggi a Coverciano con il premio 'Pegaso' speciale delle donne. A consegnare il riconoscimento il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Maria Sole è e rappresenta un simbolo", ha commentato Giani.

