Fia, su budget cap per Red Bull infrazione solo lieve

ROMA, 10 OTT - "Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams, Haas sono in regola; violazione procedurale per Aston Martin; violazione procedurale e infrazione di spesa minore per Red Bull". Così ha annunciato la Federazione dell'automobile (Fia) in un comunicato pubblicato sul proprio sito riguardante le conclusioni dei controlli sul rispetto del budget cap 2021 da parte dei team di Formula 1. "La Fia Cost Cap Administration - prosegue la nota - sta determinando la linea d'azione da intraprendere nei confronti di Aston Martin e Red Bull e ulteriori informazioni saranno comunicate in conformità al Regolamento". le infrazioni procedurali o di spesa minori prevedono pene pecuniarie o sanzioni sportive lievi

