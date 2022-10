Fifa: Infantino incontra Widodo, riformeremo calcio in Indonesia

(ANSA-afp) - ROMA, 18 OTT - "Riformeremo e trasformeremo il calcio in questo Paese". E' la promessa fatta dal presidente della Fifa Gianni Infantino al calcio indonesiano, due settimane dopo che il paese ha subito uno dei peggiori disastri nella storia di questo sport. Infantino ha incontrato il presidente dell'Indonesia Joko Widodo nella capitale Giacarta, ad un anno dai Mondiali Under 20 che si giocheranno nella nazione del sud-est asiatico. Infantino ha parlato nel giorno in cui e' salito il bilancio delle vittime della tragedia dello stadio di Kanjuruhan, con il decesso di uno dei feriti che portato il bilancio a 133 morti. La tragedia di Malang dello scorso 1° ottobre e' stata definita da Intantino "uno dei giorni più bui per il calcio". "Quello che posso garantire a tutto il popolo indonesiano è che la Fifa è qui con voi, la Fifa è qui per restare, la Fifa è qui per lavorare in stretta collaborazione con il governo, con la Confederazione calcistica asiatica e con la federazione indonesiana" ha detto Infantino dopo aver incontrato Widodo. L'obiettivo principale è migliorare le infrastrutture dello stadio e il comportamento dei tifosi, ha detto Infantino, oltre a creare programmi per il calcio nelle scuole. Da parte sua, Widodo ha affermato di essere d'accordo con la Fifa "su una profonda trasformazione del calcio indonesiano per garantire che tutti gli aspetti delle partite seguano gli standard di sicurezza internazionali stabiliti dalla Fifa. La sicurezza sia per i giocatori che per i tifosi deve essere garantita". (ANSA-afp).

