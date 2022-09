Figc anticipa le spese per gli arbitri regionali e provinciali

ROMA, 06 SET - La Figc ha completato l'erogazione degli anticipi delle spese di arbitri e assistenti, incaricati di dirigere partite del Settore Giovanile e Scolastico o della Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello regionale che provinciale. Raccogliendo un invito del Comitato nazionale dell'Aia, Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha chiesto alla struttura federale di innovare in poco tempo i processi interni per mostrare concreta sensibilità verso la classe arbitrale. La crisi post-pandemia sta mettendo a dura prova il reclutamento di nuovi arbitri e la permanenza in organico di quelli già operativi. Proprio per questo, la Figc si è fatta carico di liquidare a 1.810 arbitri un anticipo delle spese che sosterranno, per un importo vicino ai 300 mila euro. Un'iniziativa che non ha precedenti e che, unitamente alla notevole riduzione dei tempi tecnici di rimborso, è parte integrante del nuovo processo federale appena inaugurato, e che sarà ripetuto ogni anno. "Facendo nostra un'espressa richiesta dell'Aia - dice Gravina - grazie alla disponibilità di quanti hanno lavorato con dedizione a questo progetto, siamo intervenuti con la massima tempestività per andare incontro alle necessità soprattutto dei giovani direttori di gara. Nelle visite in tutte le regioni d'Italia, ho assunto l'impegno di avvicinare sempre più la Figc alle società e ai loro dirigenti, così come ai calciatori, agli allenatori e agli arbitri, fondamentali per il movimento. Dobbiamo salvaguardare la passione di chi 'impiega il tanto del poco che ha', per consentire ai giovani di giocare al calcio". "Questo - osserva il presidente Aia, Alfredo Trentalange - è un momento importantissimo per la nostra associazione. Una fondamentale innovazione verso gli ultimi, cioè i giovani arbitri che, ogni fine settimana, mettono a disposizione la preparazione e la passione per far disputare le tante partite dei campionati giovanili. È anche un risultato prezioso per i presidenti di sezione che vivono in prima persona sul territorio le difficoltà del momento. Ringrazio il presidente Gravina e tutto lo staff della Figc, che ha lavorato in sintonia con l'Aia".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA