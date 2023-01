Figc: budget 2023 ok, Gravina 'ricavi crescono'

ROMA, 31 GEN - Il Consiglio federale della Figc ha approvato all'unanimità il budget 2023 che presenta un risultato di esercizio pari a euro 488.505 con ricavi ulteriormente in crescita rispetto all'esercizio 2022. "E' un budget altamente significato - sottolinea Gabriele Gravina - Evidenzia un'attività propositiva di grande impatto con un aumento del valore della produzione nonostante la maledetta esclusione da mondiali in Qatar. I nostri ricavi crescono lo stesso e questo ci fa capire come sia molto valorizzato e seguito il brand della nostra federazione". Il margine operativo lordo è pari a 16,3 milioni di euro. Il Consiglio ha inoltre approvato all'unanimità di posporre i controlli sportivi relativi ai soli contributi Inps dal 16 febbraio al 16 marzo per tutte le società dei campionati professionistici. Tale decisione è motivata dalle richieste di diverse società che lamentano una non univoca interpretazione delle sedi Inps provinciali in merito agli interessi da applicare in caso di rateizzazione (i sospesi dell'Inps non ricadono, infatti, nel regime di rateizzazione approvato dal parlamento lo scorso dicembre).

