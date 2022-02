Finisce 2-2 il derby tra Palermo e Messina: i rosanero sprecano il doppio vantaggio

Finisce in parità 2-2 il derby fra Palermo e Messina. Al «Barbera» davanti a 5.068 spettatori decidono la partita le reti di Brunori e Valente per i rosanero nel primo tempo, al 13' e al 41', e quelle di Concalves e Marginean, al 3' e al 24', nel secondo tempo. Prima dell’inizio della partita osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini, ricordato anche dalla curva nord con lo striscione «Da ogni critica sarai esonerato, nel bene e nel male da Palermo sarai ricordato. Rip presidente!».

La squadra di casa allenata da Silvio Baldini scivola in classifica al settimo posto e vede allontanarsi le prime posizioni. Respira invece il Messina di Enzo Raciti che dopo il primo tempo sembrava in balia dell’avversario e invece è uscito alla distanza mettendo insieme il secondo risultato utile di fila.



