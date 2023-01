Fiorentina: Amrabat rientrato, Maleh verso Lecce

FIRENZE, 01 GEN - La Fiorentina è tornata ad allenarsi oggi dopo un giorno di riposo. I viola hanno salutato Sofyan Amrabat di rientro dalle vacanze dopo i Mondiali dove è stato protagonista con il suo Marocco, tanto da finire nel mirino di diverse big, su tutti il Liverpool. Rimane comunque la sua convocazione per la partita di mercoledì al Franchi contro il Monza, che segnerà la ripresa del campionato per la squadra di Vincenzo Italiano. Così come restano in dubbio gli acciaccati Dodò e Mandragora, mentre è certa l'indisponibilità di Nico Gonzalez, che sta smaltendo l'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare il Mondiale in Qatar con la nazionale argentina, e di Riccardo Sottil reduce dall'operazione di ernia del disco. Sul fronte mercato Youssef Maleh si trasferirà al Lecce: il centrocampista ha già salutato i compagni. Il trasferimento dovrebbe essere in prestito oneroso, con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra pugliese. Salvo imprevisti, sarà quindi Maleh ha liberare il posto da destinare al rientrante Gaetano Castrovilli nella lista dei 25 per il campionato.

