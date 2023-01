Fiorentina: Bonaventura rinnova fino al 2024

FIRENZE, 14 GEN - Continua il rapporto fra la Fiorentina e Giacomo Bonaventura: il centrocampista in scadenza a giugno ha prolungato il contratto fino al 2024 con opzione per la stagione successiva, che scatterà a determinate condizioni. La notizia era nell'aria da tempo ma oggi è stata ufficializzata dalla stessa società viola. "Sono contento perché a Firenze mi sono trovato bene fin dal primo giorno in cui sono arrivato - ha dichiarato ai canali del club Bonaventura, in viola dal 2020-21 (91 presenze, 10 gol e 13 assist) -. Questa squadra per me è innanzitutto un popolo perché allo stadio si avverte la passione dei tifosi di una città intera. E poi Firenze è una bellissima città dove si vive molto bene". L'ex milanista compare in un video mentre stringe la mano a Rocco Commisso: "Il presidente mi ha fatto le congratulazioni, lo ringrazio per la fiducia, per avermi fatto venire qui e per farmi sentire importante da questa società che vuole crescere e fare tante grandi cose. Speriamo di migliorare sempre''.

