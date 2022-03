Fiorentina: Italiano, guai pensare a un'Inter in crisi

FIRENZE, 18 MAR - "Se pensassimo ad un Inter in crisi faremmo un grosso errore, noi dobbiamo andare a Milano giocando umili e puntando ad uscire a testa alta". Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta contro i nerazzurri campioni d'Italia. "Loro sono una corazzata - ha ribadito il tecnico viola - ma noi da inizio stagione siamo cresciuti. Domani vorrei rivedere la Fiorentina di Coppa Italia contro la Juve, concentrazione massima, tanta qualità e ogni pallone giocato fosse come quello della vita". I viola però sono in emergenza a centrocampo: Bonaventura non ha smaltito la botta al ginocchio rimediata domenica scorsa, mentre Amrabat è influenzato.

