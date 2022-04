Fiorentina; Italiano, sarebbe un peccato mollare ora

FIRENZE, 26 APR - "Sarebbe un peccato mollare adesso, meritiamo questa classifica e di stare con le grandi, dobbiamo e vogliamo restarci anche nelle ultime cinque partite". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della partita con l'Udinese al Franchi, recupero di quella rinviata il 6 gennaio per il caos covid. "L'obiettivo che inseguiamo tutti è arrivare in Europa, è questo il regalo che i tifosi ci chiedono - ha continuato il tecnico attraverso i canali ufficiali del club -. Non ho mai potuto disputare da calciatore le coppe europee e questo è il mio sogno ora di allenatore. La sconfitta con la Salernitana è archiviata, domani dobbiamo reagire e ripartire". Fra i convocati figura anche Lucas Torreira dopo lo stop domenica per la lesione addominale rimediata durante la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA