Fiorentina: sollievo per Milenkovic, lesione lieve

FIRENZE, 05 SET - La Fiorentina tira un sospiro di sollievo: Nikola Milenkovic ha una lesione "di basso grado" all'adduttore breve della coscia destra. Questo il responso degli accertamenti a cui il difensore serbo si è sottoposto dopo l'uscita anticipata nel corso della partita di sabato con la Juventus. lo stesso tecnico viola, Vincenzo Italiano, si era detto preoccupato temendo un infortunio serio e quindi un lungo stop. Milenkovic ha già iniziato le terapie e verrà rivalutato nei prossimi giorni come spiegato dalla società attraverso una nota ufficiale. Il giocatore ovviamente non sarà disponibile per la gara di giovedì alle 18,45 al Franchi contro i lettoni del Riga che segnerà il debutto della Fiorentina nella fase a gironi di Conference League. Con l'assenza anche di Igor per squalifica dopo l'espulsione rimediata nel play-off di ritorno contro il Twente il reparto arretrato sarà in emergenza: pronti Martinez Quarta e Luca Ranieri, quest'ultimo all'esordio assoluto in questa stagione. I viola si sono allenati anche oggi al centro sportivo: assente Dodò che ha avuto un permesso per la nascita del secondo figlio, mentre Nico Gonzalez rimasto in panchina contro la Juve ha lavorato regolarmente in gruppo. Per domani è annunciata allo stadio la conferenza stampa del presidente, Rocco Commisso.

