Fiorentina: visite per Mandragora, s'avvicina Gollini

FIRENZE, 02 LUG - Il primo colpo della Fiorentina si chiama Rolando Mandragora: il centrocampista classe '97 ha svolto oggi a Roma le visite mediche in attesa si aggregarsi dalla prossima settimana quando a Firenze si radunerà, scaglionata, la sua nuova squadra: appuntamento lunedì 4 con visite e test dal giorno dopo a Coverciano. Mandragora approda a titolo definitivo per circa 9 milioni dalla Juventus dopo l'esperienza in prestito al Torino: per lui contratto di cinque anni. Per il centrocampo seguito anche Dennis Praet (Leicester) mentre in Spagna accostano i viola anche al Riqui Puig, 23 anni, del Barcellona. Intanto i dirigenti viola sono al lavoro per definire le altre operazioni avviate da tempo: la prima con lo Shakhtar per il terzino brasiliano Dodò (del club ucraino piace anche il centrale Marlon), la seconda con il Real Madrid per l'attaccante serbo Luka Jovic. Per la porta s'avvicina sempre di più Pierluigi Gollini, 27 anni, un passato nelle giovanili viola, rientrato all'Atalanta dall'esperienza in Premier con il Tottenham: approderebbe in prestito con diritto di riscatto. Per la difesa vengono monitorate anche le situazioni di Acerbi in uscita dalla Lazio e di Andrea Cistana del Brescia.

