Fit: Binaghi, abbiamo una popolarità mai avuta prima

BOLOGNA, 08 GIU - "Cento sono gli anni di partecipazione della nostra nazionale alla Coppa Davis, quindi credo che questo dato dia più di ogni altro l'idea di quanto importante sia la Coppa Davis per la storia della nostra federazione e per la storia sportiva del nostro Paese". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Fit, durante la presentazione della fase a gironi della Coppa Davis che a Bologna vedrà l'Italia affrontare l'Argentina, la Svezia e la Croazia. La manifestazione si svolgerà dal 13 al 18 settembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. "Ci abbiamo messo molto a tornare a Bologna, ma torniamo nel momento migliore della nostra storia - ha aggiunto Binaghi - in un momento nel quale abbiamo grandi successi sportivi, al maschile ma adesso anche qualcuno al femminile. Un momento nel quale da un punto di vista organizzativo abbiamo le più grandi manifestazioni sportive d'Italia".

