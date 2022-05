Florenzi: "Il mio futuro? Adesso penso alle vacanze"

ROMA, 28 MAG - "Il mio futuro? La mia volontà adesso è andare in vacanza, solo quello...". Con questa battuta, Alessandro Florenzi, ha congelato al momento ogni discorso relativo al proprio futuro, anche se è probabile che possa continuare nel Milan. "Se Paolo Maldini non conosce ancora il suo futuro da qui al 30 giugno, figurarsi il sottoscritto - ha aggiunto -. Ora penso a fare bene con la Nazionale dove mi intendo restare finché il ct mi chiamerà, dopo ci saranno le vacanze poi staremo a vedere". Infine un pensiero sulla 'sua' ex squadra, la Roma, fresca vincitrice della Conference League: "Avrei festeggiato di sicuro, posso dire che mi dispiace di non avere vinto qualcosa con la maglia giallorossa".

