Football: Tom Brady, per ora non penso proprio di ritirarmi

NEW YORK, 26 OTT - Tom Brady non pensa lontanamente di lasciare il football, almeno per ora. Lo ha detto lo stesso quarterback dei Tampa Bay Buccaneers durante il suo podcast 'Let's Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray', Brady ha detto di essere ancora 'innamorato' del gioco. Commentando la stagione difficile dei Buccaneers, Brady ha sottolineato che ha preso un impegno con la sua squadra e ha intenzione di mantenerlo. E riguardo ad un suo addio all'attività agonistica, ha dichiarato che "non c'è un immediato ritiro nel mio futuro. Se ne era parlato in passato, ma ho cambiato idea". Le affermazioni di Brady arrivano in un momento difficile della sua vita privata. In ballo c'è il suo matrimonio con Gisele Bundchen. La settimana scorsa, secondo quanto scrive People, il giocatore è stato visto senza la fede al dito. Inoltre è apparso da solo al matrimonio a sorpresa a New York del patron dei New England Patriots, Robert Kraft.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA