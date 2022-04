Formula E:Henkel è partner di Porsche in Mondiale elettriche

ROMA, 06 APR - Henkel, attraverso il suo marchio Loctite, è partner di Porsche nell'ABB FIA Formula E World Championship, l'unica competizione automobilistica per vetture completamente elettriche e sostenibili. Con una forte tradizione di prestazione, innovazione, affidabilità e sostenibilità, Loctite è diventato il partner ufficiale per gli adesivi del TAG Heuer Porsche Formula E Team, offrendo prodotti professionali e una consolidata esperienza tecnica sulla Porsche 99X Electric, la prima vettura da corsa completamente elettrica della nota azienda automobilistica. L'ABB FIA Formula E World Championship promuove attivamente la mobilità elettrica e soluzioni di mobilità innovative che contribuiscono a ridurre l'inquinamento atmosferico e a combattere il cambiamento climatico in tutto il mondo. Sia Henkel che Porsche si sono posti l'obiettivo di guidare il progresso verso un futuro sostenibile. Nell'ambito della partnership, TAG Heuer Porsche Formula E utilizza un'ampia gamma di prodotti Loctite, tra cui una serie di adesivi epossidici ad alte prestazioni, bloccanti, adesivi riempitivi, frenafiletti (a media e alta resistenza), adesivi strutturali, sigillaraccordi e adesivi istantanei. L'implementazione di questi prodotti garantisce la completa affidabilità meccanica per una serie di applicazioni chiave, che vanno dai cuscinetti delle sospensioni, alle parti dell'alloggiamento del cambio e ai bulloni del gruppo propulsore, fino ai componenti del volante, agli O-ring e ai cavi. Anche i banchi di prova Porsche per motori e cambi beneficiano delle soluzioni Loctite ad alte prestazioni. "Siamo orgogliosi di essere partner del TAG Heuer Porsche Formula E Team nell'ABB FIA Formula E World Championship - afferma Joerg von Ameln, Corporate Vice President di Henkel Adhesives Technologies - Insieme miriamo a spianare la strada a quello che sarà chiaramente il futuro del motorsport. E questa è una constatazione ovvia perché, proprio come noi, Porsche partecipa alle competizioni per vincere".

