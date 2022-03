Francia: Benzema infortunato, Deschamps convoca Giroud

ROMA, 19 MAR - L'attaccante del Milan Olivier Giroud è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps, al posto dell'infortunato Karim Benzema, in vista delle due amichevoli che la nazionale transalpina ha in programma contro la Costa d'Avorio, a Marsiglia, il 25 marzo, e contro il Sudafrica, il 29, a Lille. Giroud, 35 anni, non indossa la maglia dei Blues dalla sconfitta ai rigori contro la Svizzera negli ottavi di finale di Euro lo scorso giugno. In 110 presenze in carriera, il giocatore rossonero ha segnato 46 gol, facendo di lui il secondo cannoniere nella storia della squadra francese, cinque gol dietro Thierry Henry.

