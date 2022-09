Francia: Deschamps, Giroud convocato per Nations League

ROMA, 15 SET - Karim Benzema è indisponibile per infortunio così Olivier Giroud è stato convocato dal ct della Francia Didier Deschamps in vista degli ultimi due impegni di Nations League, dove i Bleus affronteranno Austria e Danimarca il 22 e 25 settembre prossimi. Il rossonero, che tiene vive le speranze di ritagliarsi un posto anche per i Mindiali in Qatar, avrà come compagni in attacco le stelle Kylian Mbappé e Antoine Griezmann ma anche Ousmane Dembélé del Barcellona, che non veniva chiamato dal 2021, e l'esordiente Randal Kolo Muani, dell'Eintracht. Il Milan contribuisce alla rosa francese anche con il portiere Mike Maignan e col difensore Theo Hernandez, mentre l'unico altro giocatore di serie A chiamato da Deschamps è Adrien Rabiot della Juventus. Il ct ha dovuto usare un po' di fantasia per completare la lista, a causa degli infortuni che hanno coinvolto, oltre a Benzema, molti dei convocati abituali: da Kingsley Coman a Paul Pogba, da N'Golo Kanté a Presnel Kimpembe fino a Lucas Hernandez. Nella lista figurano quindi al monegasco Youssouf Fofana, convocato per la prima volta al fianco di Aurelien Tchouameni, Matteo Guendouzi ed Eduardo Cavaminga. Esordi anche in difesa, con Benoît Badiashile che farà compagnia ai 'soliti Raphael Varane, Jules Koundé, Benjamin Pavard', Dayot Upamecano, Jonathan Clauss e William Saliba.

