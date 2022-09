Francia: Mbappé dice no a servizio fotografico in Nazionale

(ANSA-AFP) - ROMA, 19 SET - L'asso della Psg e della Francia Kylian Mbappé "ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica in programma" domani con la Nazionale di calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione di "modificare l'accordo" per i diritti di immagine dei giocatori. La stella dei Bleus e del Paris Saint-Germain "e i suoi rappresentanti - in forma un comunicato - si rammaricano profondamente che nessun accordo possa, come richiesto, essere raggiunto prima della Coppa del Mondo" su un tema che già a marzo aveva suscitato polemiche. (ANSA-AFP).

