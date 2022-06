Frenkie De Jong verso l'addio al Barcellona, c'è lo United

ROMA, 11 GIU - Frenkie De Jong può davvero lasciare il Barcellona, nel corso del prossimo mercato. Lo anticipa l'edizione odierna del quotidiano catalano Sport, che riferisce di come l'olandese abbia accettato la proposta di cessione da parte del club blaugrana. Il Barcellona adesso tratterà con il Manchester United, poiché il centrocampista olandese sembra destinato a giocare nella squadra da poco affidata al suo vecchio mentore Erik Ten Hag, che lo fece maturare nell'Ajax. Il Barcellona, secondo il giornale, adesso punta a recuperare gli 80 milioni di euro spesi per il giocatore, anche se non sarà facile.

