Fuga dal Chelsea, Christensen sceglie il Barcellona

ROMA, 11 MAR - Il futuro del Chelsea è sempre più incerto, a causa dell'addio del patron russo Roman Abramovich, che peraltro non può vendere le azioni del club per le note vicende legate all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, e pertanto è cominciata la fuga di talenti da Stamford Bridge. Sono in tanti a voler cambiare aria, molti dei quali avrebbero dovuto discutere il proprio rinnovo contrattuale. Uno di questi, il danese Andreas Christensen, è sul punto di firmare con il Barcellona, che punta a rinforzarsi in difesa per la prossima stagione. Il giocatore arriverà al Camp Nou a parametro zero e la stessa sorte probabilmente toccherà ad Azpilicueta: anche lui sembra avere scelto la Catalogna. Secondo la stampa britannica, l'annuncio del passaggio di Christensen al Barcellona è solo questione di giorni.

