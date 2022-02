Furia Atalanta, sul sito il messaggio "giudicate voi"

ROMA, 20 FEB - "Giudicate voi...". E' il messaggio d'apertura pubblicato dall'Atalanta sul proprio sito ufficiale online corredato dal fermo immagine del lancio di Pezzella dalla sinistra che dà il via all'azione del gol di Ruslan Malinovskyi annullato in seguito dall'arbitro Daniele Doveri. L'Atalanta, oggi a Firenze in silenzio stampa dopo la partita, ha protestato senza parole contro la decisione arbitrale che ha negato il pareggio con la Fiorentina, che invece ha vinto. I bergamaschi hanno scelto la strada della protesta in rete.

