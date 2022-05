Galli: "Berlusconi punta a costruire squadre vincenti"

ROMA, 30 MAG - "Quello che il presidente Berlusconi ha detto a fine partita ieri sera mi ricorda la presentazione al Milan, ad Arcore. I suoi obiettivi sono sempre stati quelli di costruire squadre vincenti, che divertano. Ci sta provando adesso a Monza. Però, mi piace sottolineare che sono dispiaciuto per ieri sera, perché io sono nato a Pisa e ci speravo nella promozione in A". Così Giovanni l'ex portiere Giovanni Galli, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Ancelotti? Carlo è sempre stato un ragazzo pacato, riflessivo, che non perde mai la pazienza e la fiducia, penso che le squadre portino sul campo il carattere del proprio allenatore - aggiunge -. Da calciatore aveva anche una marcia in più, tanta grinta, determinazione, chi lo ricorda sa che non era uno stinco di santo: era uno duro, forte che, quando c'era da mettere la gamba, la metteva - aggiunge -. Questo Real Madrid sa leggere le partite, sa come gestirle. Magari non si impongono, a volte subiscono anche, ma la sensazione è che non bisogna mai dar loro fiato. Courtois? E' un portiere efficace, magari non bello a vedersi, perché è alto 2 metri, ma sa leggere le traiettorie anche in anticipo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA